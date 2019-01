Villingen-Schwenningen Eine Leiche, die doch keine ist

Wer beabsichtigte, seine Lachmuskeln zu strapazieren und einen unterhaltsamen Einstieg ins Wochenende plante, hatte mit dem Theaterbesuch eine ideale Wahl getroffen. Einmal mehr bot das für seine kurzweiligen Auftritte überregional bekannte Theaterensemble eine erfrischende Vorstellung mit Wortwitz und Esprit.

Rollen auf den Leib geschrieben

Regisseur Norbert Rapp nutzte die Chance, den Akteuren die Rollen entsprechend ihren Charakteren zu zu teilen. Allen voran Hauptdarsteller Peter Dettling, der in der Rolle des Priesters mit der einen oder anderen Wortwahl die Stimmung beflügelte. So verkehrte er kurzer Hand das Sprichwort "Es wird nichts so heiß gekocht, wie es gegessen wird" und war ständig bemüht, den Wünschen seiner Schäfchen gerecht zu werden, was nicht immer gelang.