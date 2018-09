Villingen-Schwenningen Eine Herberge für Motorradfahrer

Der interessierten Bevölkerung gewährte Herbert Schwarz am "Tag des offenen Denkmals" Anfang September schon einmal einen Einblick in sein Zuhause, das er selbst momentan nur an den Wochenenden bewohnt. Er lebt inzwischen in Bonn und hat die operative Redaktionsleitung für drei Motorradzeitungen inne. Das soll auch so bleiben, sagt er, "schließlich stehe ich vor einem Berg von Schulden".