Villingen-Schwenningen Eine Halle für alle Schwenninger

Auch für Firmenfeiern und Tagungen oder private Festivitäten steht das Veranstaltungshaus zur Verfügung. "Wir haben dazu schon einige Anfragen", berichtet Dobmeier. Den Mietern stehen dabei eine Gruppe von mehreren Caterern zur Verfügung. Mit dabei sind wieder Birgit und Werner Vosseler, die schon im Beethovenhaus bewirtet haben. Außerdem steht gehobene Küche von deutschen Gastronomen und die orientalische Küche eines türkischen Caterers zur Verfügung.

Bei studentischen Feiern könne auf das Studentenwerk zurückgegriffen werden, die Vereine haben jedoch auch die Möglichkeit, die Halle selber zu bewirtschaften. Insgesamt, so Dobmeier, streben die Verantwortlichen 100 Nutzungstage im ersten Jahr an – zehn eigene Veranstaltungen seien zusätzlich zur Eröffnung schon fix.

Offizielle Eröffnung

Mit einer großen Eröffnungswoche vom 23. bis zum 31. März 2019 soll die Fertigstellung des Baus gefeiert werden. Dann gibt es neben der offiziellen Feier für geladene Gäste einen Tag der offenen Tür, das Preisträgerkonzert des "Fritz-Ewald-Jazz-Preises" oder Gitarrenkunst und Flamenco von "Café del Mundo". Mit einem Comedy-Abend, der von fünf internationalen Komikern gestaltet wird, und dem Auftritt des Elektropop-Duos Glasperlenspiel stehen am 28. und 29. März zwei Höhepunkte an. Doch natürlich dürfen auch die Schwenninger Vereine bei dem Festreigen nicht fehlen. So wird es darüber hinaus das Jubiläumskonzert der Stadtmusik sowie ein Chorkonzert des Liederkranzes und der Musikakademie VS geben.

Technische Daten

Betrieben wird das Haus vom Kulturamt, wobei die Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH (KTVS) für die Vermietung und Betreuung verantwortlich ist. Die Nutzfläche beträgt insgesamt 1500 Quadratmeter. Sitzend finden maximal 700 Gäste Platz, stehend passen bis zu 1200 Personen in die Halle. In direkter Umgebung der "architektonisch attraktiven Veranstaltungshalle", so Dobmeier, stehen insgesamt 144 Parkplätze zur Verfügung. Mit der Hochschule habe man darüber hinaus hinsichtlich der Nutzung des Parkplatzes am Bahnhof "grundsätzliches Einvernehmen" erzielen können. Dieser soll bei großen Veranstaltungen am Wochenende zur Verfügung stehen. Der Kulturamtsleiter verweist außerdem auf die Parkhäuser in fußläufiger Entfernung und auf die gute ÖPNV-Anbindung mit Bus und Bahn.