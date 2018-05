Villingen-Schwenningen Eine Geschichte in und rund um VS

VS-Schwenningen . Einmal im Monat findet in der Stadtbibliothek am Muslenplatz das Literaturcafé statt. Diesmal machte Bibliothekarin Anke Vieira gemeinsame Sache mit der Senioren-Volkshochschule, die die in Konstanz lebende und aus Berlin stammende Autorin Renate Kinzel zu einer Lesung eingeladen hatte. Die 78-Jährige las aus ihrem Roman "Lang währte die Sonnenfinsternis".