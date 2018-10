Villingen-Schwenningen Eine Fundgrube des Villinger Dialekts

VS-Villingen. Den hochwertigen Band mit Fadenheftung samt vielen Bildern von Villinger Ansichten stellt Sabine Hauser zusammen mit Olaf Haas, dem Sohn des Autors, am Samstag, 20. Oktober zwischen 10 und 13 Uhr in der Buchhaltestelle in der Brunnenstraße 10 vor. Auch Karl Hoch, der als Vorwort ein leidenschaftliches Plädoyer für die "Muetter­sproach" verfasst hat, ist an diesem Vormittag im Laden anzutreffen.

Der Heimat habe sich Karl Haas zeit seines Lebens gewidmet, sich für den Erhalt des Dialekts gerade auch wegen der Fasnet eingesetzt, denn Hästräger, die Hochdeutsch schwätzen, seien ihm ein Dorn im Auge gewesen, erinnert sich Hoch an die Anfänge. So machte sich Haas daran, im Austausch mit anderen Villingern mehr als zehn Jahre detailbewusst und unermüdlich die Begriffe zu sammeln, sie schriftlich festzuhalten und Erklärungen für deren Herkunft zu suchen. 2006 war es dann so weit: Er legte die Broschüre "Me schwätzt mitenand Villingerisch" auf, die guten Absatz fand. Auch nach seinem Tod hatte seine Frau Elfriede Haas das Heft auf Nachfrage weiter kopiert. Doch vor rund zwei Jahren habe sie dies dann eingestellt, erzählt Sabine Hauser. "Ich wollte aber nicht, dass die Broschüre verloren geht", stellt sie fest. So nahm das Projekt seinen Lauf. Sie nahm Kontakt zu Olaf Haas auf, der die Daten seines Vaters nach wie vor auf dem Computer hatte. Und Elfriede Haas übertrug ihr die Rechte für die Veröffentlichung.

Per E-Mail und Telefon bereitete Sabine Hauser die neue Auflage zusammen mit Olaf Haas vor, der jede Seite neu bearbeitete. Von Beginn an sei es ihr Wunsch gewesen, keine geklammerte Broschüre sondern eine erstklassige, gebundene Ausgabe mit Fadenheftung herzustellen, erläutert die Buchhändlerin. So kam sie auch auf die Idee, das Wörterbuch mit Fotos zu ergänzen. Sie suchte unter ihren eigenen Schätzen nach alten Bildern aus dem Städtle, fand beispielsweise eine Aufnahme von Pflasterarbeiten in der Bickenstraße, die vermutlich aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts stammt. Auch Elfriede Haas steuerte manche Fundstücke aus dem Familienbesitz bei, ebenso wie der Hobbysammler Manfred Hildebrandt und das Fachgeschäft Foto Singer.