Villingen-Schwenningen Eine Doppelstunde Frontalunterricht

VS-Villingen. Schubert hat Liederzyklen geschrieben, zum Beispiel "Die Winterreifen", "Die Frauenstimme zwischen Sopran und Alt heißt irgendwas mit Spezi", "Im Auto ist es so gemütlich wie in der Oper", "Beethoven war freischaffender Künstler. Er war nicht mehr abhängig von Mätressen!". Han’s Klaffl hat während seiner 40 Jahre als Musiklehrer viele solcher Stilblüten gesammelt. Nun geht er in seinem kabarettistischen Soloprogramm über Lehrer, Schüler und Eltern den weitverbreiteten Klischees über die Zunft der Pädagogen auf den Grund.