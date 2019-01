Villingen-Schwenningen Eine Cabrio-Spritztour der besonders frostigen Art

So ging es am Mittwochnachmittag nicht nur der jungen Dame, als der 52-Jährige durch die Straßen der Neckarstadt röhrte. Unzählige Passanten und auch die Redaktionsmitglieder des Schwarzwälder Boten blieben vor dem imposanten und ungewohnten Fahrzeug stehen. "Wie kommt’s, das jemand im Winter so ein Auto fährt?" Diese Frage drängt sich dem Betrachter sofort auf. Marc R. grinst – er wird das scheinbar öfters gefragt – und erklärt, dass Mercedes G-Klassen sein Hobby sind. "Es gibt nichts besseres. Ich hab vier Stück", sagt der aus dem Bodenseekreis stammende Mann, der seit fünf Jahren in Rumänien lebt. Dieses Exemplar sei jedoch sein Liebling. "Gerade weil es kein Dach und keine Scheibe hat."

Nicht nur sein Fahrzeug, das ein 1994er-Jahrgang ist ("Von diesem Modell gibt es weltweit noch etwa 470 Stück"), auch er selbst hat eine interessante Geschichte vorzuweisen. Seit 27 Jahren lebt er, die meiste Zeit aus beruflichen Gründen, im Ausland. So war er bereits unter anderem im Irak, den USA, Saudi Arabien, Japan, der Schweiz oder Bahrain wohnhaft, zählt er auf. 25 Länder waren es insgesamt.

Spontan schlägt er eine kleine, exklusive Runde durch die Stadt vor. Da sagen die Mitglieder der Redaktion nicht nein. Also geht es die Marktstraße hinauf, am Rathaus und der geschockten jungen Frau vorbei, in Richtung Bahnhof und zurück. Die Frontscheibe werde nur in Ausnahmefällen und auf Verlangen der Freundin hochgeklappt, erklärt er unterwegs. Original hätte das Modell 92 PS, "dieser hier hat ein, zwei mehr", ruft er aufgenzwinkernd und schält einen Gang hoch.