Villingen-Schwenningen "Eine Art singender Stammtisch"

VS-Weigheim. Seine Idee, das nachlassende Interesse am Folklore- und Volkstanz mit einer Singgruppe zu kompensieren, entwickelte sich zu einem Volltreffer und erweiterte das Vereinsangebot um einen weiteren Bereich.

Pfeiffers Idee, den Zusammenhalt und den Teamgeist in monatlichen Gesangsproben immer am letzten Montag im Monat zu stärken, war ein Volltreffer. "Dank des vereinseigenen Probelokals im Untergeschoss der Schule sind wir nicht auf andere Lokalitäten angewiesen", bemerkt Pfeiffer. Singen aus Spaß an der Freude, von Liedern aus der Heimat bis zum Volkslied war ab der ersten Ausgabe ein Erfolg.

Pfeiffer ist Singgruppenleiter seit der ersten Stunde. "Wer eine derartige Gruppe initiiert muss mit gutem Beispiel vorangehen." Zu jedem Treffen begrüßt der Chorleiter bis zu 25 Personen, bei denen eine Mischung aus Geselligkeit und Gesang jede Probe prägt. "Wir sind eine Art singender Stammtisch, diskutieren Dorfneuigkeiten, Entwicklungen und bilden unsere Meinung." Doch im Vordergrund steht der Gesang. Die "Schwarzwaldmarie" beehrt genauso den Proberaum wie der gelbe Wagen, den der einstige Bundespräsident Walter Scheel besang.