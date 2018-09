Villingen-Schwenningen Eine Art Facebookparty im Fichtenforst

Privatwald im Blick

Eine Horrorvorstellung, die an eine Facebookparty erinnert: Einer lädt ein und Massen kommen. Sobald sich der Käfer am Stamm zu schaffen macht und der Baum gefällt wird, muss auch hier schnell gehandelt und das Holz weiter verarbeitet werden, "ansonsten sinkt die Qualität und damit auch der Preis" in einem ohnehin recht angespannten Markt. "Denn nicht nur das Forstamt VS hat die Probleme." Gut für Brauner und seinen Chef Tobias Kühn dass "wir eigene Waldarbeiter haben und damit schnell reagieren können.. "Und Unternehmen, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten." Hier setze man auf langjährige Kundenbeziehungen, die dafür sorgen, dass auch in schwierigen Zeiten das Holz rasch aus dem Wald ins Werk verbracht werden könne.

Die Unbekannte dabei: Die Besitzer von Privatwald. Wenn Bäume betroffen sind und die Besitzer nicht oder verspätet reagieren, "dann ist Gefahr in Verzug", verweist Brauner auf deren Verantwortung. Immer wieder entdeckt er, von den Revierleitern markierte Bäume, die nicht erst seit einer Woche abgestempelt herumstehen. Da bleibt ihm nur, erneut zu bekräftigen: "Wir beraten und betreuen gerne." Das Forstamt werde dabei zum Amt (Untere Forstbehörde) und versuche, durch Briefe oder Hinweise an die Eigentümer, den Schaden für Dritte so gering wie möglich werden zu lassen.

Während der kleinen Tour durchs Unterholz spricht Roland Brauner wiederholt das aus, was jetzt vor dem Winter am Wichtigsten ist: Die schnelle Reaktion. "Es ist ein Rennen gegen die Zeit", sinniert er, die meisten der befallenen Bäume zu entdecken, diese zu zu schlagen und abzutransportieren. "Ansonsten könnten wir 2019 ein Problemjahr bekommen", immerhin habe es der Forst mit drei Käferpopulationen (statt der üblichen zwei) zu tun. Anders als andere Kommunen kommt VS meistens ohne den Einsatz von Pestiziden gegen die Käfermassen aus. Um Pestizide zu vermeiden, unterhält der städtische Forst ein Nasslager im Wieselsbachtal, wo das Holz bis zur Verarbeitung zwischengelagert werden kann.

Ausgetrickste Krabbler

Brauner passiert ein sternförmiges schwarzes Gebilde, das an einem der Waldwege steht. Er zeigt auf zwei kleine Fläschchen, "das sind die Lockstoffe für Buchdrucker und Kupferstecher". Der Forstingenieur zeigt auf eine längliche Schale, in der sich einige Käfer gesammelt haben. Das umgehende Reagieren der VS-Forstleute ist das eine, das andere Roland Brauners frommer Wunsch: Im Gegensatz zu vielen anderen VS’lern hofft er auf einen "langen, strengen Winter".