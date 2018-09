VS-Schwenningen. In der Nacht zum Samstag hat ein Täter versucht, in das Café Acerbi in der Sängerstraße in Schwenningen einzubrechen. Er versuchte, die Schiebetüre des Eingangs mit Gewalt auseinander zu drücken. Das gelang ihm jedoch nicht, weshalb er ohne Beute wieder gehen musste, informiert die Polizei in ihrem Bericht.