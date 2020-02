Villingen-Schwenningen Einbruchserie: Polizei hofft auf Hinweise

Auch zu diesem Fall bittet die Polizei Villingen um Zeugenhinweise. Personen, die im genannten Zeitraum, insbesondere im Laufe des Samstags verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße Am Brigacker in Rietheim gemacht haben, werden ­gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, in Verbindung zu setzen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Villingen. Am Sonntagabend ist ein Täter in eine kleinere Wohnung in einem Altersheim in der Roten Gasse eingedrungen und hat darin, auf der Suche nach Wertgegenständen, einen Schrank der Bewohnerin aufgebrochen. Gegen 17.45 Uhr begab sich die Bewohnerin zum Abendessen. Als sie gegen 18.30 Uhr in ihre Wohnung im Altersheim zurückkehrte, stand ein zuvor geschlossenes Fenster sperrangelweit auf und der Kleiderschrank war aufgebrochen. Gestohlen wurde allerdings nichts, so die Polizei.