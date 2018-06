VS-Villingen. Am Samstagabend brach ein Dieb in ein Wohnhaus in der Konstanzer Straße in Villingen ein. Kurz nach 18 Uhr schlug oder stach er ein Loch in die Scheibe der Terrassentür und entriegelte sie. Im Haus durchsuchte er in mehreren Zimmern Schränke und Kommoden. Der Dieb nahm Schmuck und Bergeld mit, teilt die Polizei mit. Er wurde von einer Hausmitbewohnerin gehört. Sie versteckte sich in einem Zimmer, verständigte den Hausbesitzer und sah den Täter nur kurz durch das Schlüsselloch. Der Einbrecher konnte das Haus unerkannt verlassen.