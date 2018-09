VS-Villingen. In der Nacht auf Mittwoch sind Täter in eine Kaffeerösterei in der Gerberstraße in Villingen eingebrochen. Über eine zuvor aufgehebelte Glastüre verschafften sich die Einbrecher Zugang in das Geschäft und suchten die Räume, Schubladen und die Ladentheke nach Wertgegenständen ab, teilt die Polizei mit. Mit einer Spendenkasse und einer Kasse für Trinkgelder verließen die Eindringlinge das Geschäft wieder. Erbeutet haben die Täter dabei nur einen geringen Geldbetrag in Höhe von wenigen Euro, so die Polizei. Dafür haben die Einbrecher mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Die Polizei Villingen, Telefon 07721/60 10, bittet um Hinweise.