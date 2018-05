Villingen-Schwenningen. In der Nacht auf Sonntag sind Täter in der Rietstraße und der Niederen Straße in Villingen in drei Messestände eingedrungen. Nach Angaben der Polizei schlitzten die Täter jeweils die Plane des Verkaufsstandes auf und verschafften sich so Zutritt. Die Eindringlinge erbeuteten Taschenmesser, Geldbeutel, Zigaretten, LED-Strahler und ein EC-Karten Lesegerät. Der Gesamtschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier, Telefon 07721/6010, entgegen