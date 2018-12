Villingen-Schwenningen. In der Nacht auf Sonntag sind Täter in die Büroräume der Johannesgemeinde in der Mönchweilerstraße in Villingen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stemmten die bislang Unbekannten eine Türe auf und begaben sich so in das Innere des Gebäudes. Sie entwendeten mehrere hundert Euro und verließen das Gebäude wieder. Das Polizeirevier Villingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu der Tat und den Tätern unter Telefon 07721/6010 entgegen.