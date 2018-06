VS-Villingen. Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 31. Mai, und Mittwoch, 6. Juni, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Fürstenbergring in Villingen eingedrungen. Die Einbrecher knackten das Schloss der Wohnungstür und verschafften sich Zutritt in die Räume. Weil die Wohnung derzeit unbewohnt ist, machten die Eindringlinge keine Beute, teilt die Polizei mit. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.