Villingen-Schwenningen Einbrecher steckt auch Orangensaft und Brot ein

Dem Angeklagten, der bereits seit Juli in Untersuchungshaft saß, wird zur Last gelegt, dass er im Mai in eine Wohnung in der Prinz-Eugen-Straße in Villingen eingebrochen war. Er versuchte laut Polizeibericht zunächst, sich mit einem Hebelwerkzeug über verschiedene Fenster und der Terrassentür Zugang zu verschaffen. Als dies misslang, trat er ein Loch in die Scheibe der Terrassentür, über das er die Tür öffnen konnte und in die Wohnung gelang. Dort "durchwühlte er sämtliche Räume" und kam zu folgender Beute: Diverser Schmuck, darunter Silber- und Goldketten, sowie eine Perlenkette im Wert von 5500 Euro. Des Weiteren 3500 Euro Bargeld in Form von 50 Euro Scheinen, die er in einem Plastiksparschwein im Wohnzimmer fand. Kurioserweise plünderte er auch die Küche und entwendete einen Orangensaft, zwei Weizenbiere und einen Laib Brot. Der Gesamtschaden betrug über 10.000 Euro.

Der Angeklagte kam nach eigenen Angaben vor sechs Monaten nach Deutschland, fand hier allerdings, da er keine Berufsausbildung hatte, keine Arbeit. Aus der daraus resultierenden Geldnot soll er die Tat begangen haben.

Ein Jahr und neun Monate auf Bewährung