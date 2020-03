Villingen-Schwenningen Einbrecher aufgepasst: Hier wacht der Nachbar!

Aus dieser Erkenntnis heraus ging Rudolf Reim neue, ungewohnte Wege: Er schrieb 60 Bewohner des Villinger Kurgebiets per E-Mail an. "Mein Vorschlag ist, dass sich möglichst viele Anwohner des Kurgebietes kennenlernen und zu diesem Thema austauschen", bietet er an. Dabei sollen dann "konkrete Maßnahmen besprochen werden". Oft seien es "ja die kleinen Schritte, die ohne großen Aufwand zum Erfolg führen".

Dieser kleine Schritt kann in denkbar viele Richtungen gehen: sich gegenseitig mitteilen, wann wer in Urlaub fährt oder abwesend ist. Hinterfragen, welches Auto tatsächlich ins Kurgebiet gehört – oder welches vielleicht verdächtig oft ohne erkennbares Ziel seine Runden dreht. Aber auch der wachsame Blick auf Nachbars Garten oder Fassade oder gar eine Whatsapp-Gruppe der eigenen Straße, in der jeder mitteilen kann, wann er weg ist.

Nun könnte man sich auch einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Fahnen schreiben. Doch ganz so belanglos soll die Aktion im Villinger Kurgebiet dann doch nicht sein – und schon gar kein bloßes Lippenbekenntnis. Was dem Initiator vorschwebt, ist ein koordinierter Einbruchsschutz – Absprachen, Regelungen, ein reger Austausch. Und genau letzterer ist der erste Schritt: Weil die Rückmeldungen auf seine Rundmail so überaus zahlreich und positiv waren – viele leiteten die Nachricht auch an andere Nachbarn weiter, die nicht im Verteiler standen – hat Rudolf Reim nun für Sonntag ein erstes Treffen entsprechende Räumlichkeiten auf 19 Uhr in der Parkresidenz am Germanswald reserviert.

Nach dem Treffen dort sollen Szenen, wie sie sich bereits abgespielt haben, der Vergangenheit angehören: In der Einfahrt einer Familie parkt ein Auto. Leute, die eifrig ein Teil nach dem anderen ins Innere des Wagens hieven, sind zu sehen. Bestimmt ein Umzug, denkt der geneigte Beobachter. Denkste! Die Familie ist verreist. Und die vermeintlichen Umzugshelfer sind nichts anderes als denkbar dreiste Einbrecher.