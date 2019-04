Villingen-Schwenningen Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Der Polizei wurde gegen 22.30 Uhr ein Einbruch in eine Bäckerei in der Rottweiler Straße gemeldet. Mit mehreren Streifen rückten die Ordnungshüter an. Als sie die Polizei erblickten, flüchteten zwei Personen. Die Beamten konnten einen 31-jährigen Mann nach kurzer Verfolgung festnehmen. Der zweite Täter konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, entkommen.

Nach bisherigen Ermittlungen stemmten die beiden Männer die Eingangstür der Bäckerei auf, öffneten im Gebäude mit brachialer Gewalt einen Tresor und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Bargeld konnte bei dem Festgenommenen sichergestellt werden.

Gegen den stammenden Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat gegen den 31-jährigen Beschuldigten einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls beim zuständigen Amtsgericht beantragt.