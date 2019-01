VS-Schwenningen. Die Fakultät Mechanical and Medical Engineering (MME) der Hochschule Furtwangen informiert am Freitag, 25. Januar, über ihre Bachelorstudiengänge Maschinenbau und Mechatronik sowie Medizintechnik, Medical Engineering sowie den Masterstudiengang Advanced Precision Engineering. Die Veranstaltung findet ab 14 Uhr am Campus Schwenningen, Jakob-Kienzle-Straße 17, statt. Treffpunkt ist der Hörsaal E 0.04, Zugang erfolgt über den Innenhof. Studiendekane und Studiengangs-Assistenten werden die Inhalte des Studiums vorstellen und Fragen beantworten. Anschließend werden Laborrundgänge angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.