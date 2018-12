Villingen-Schwenningen Einblick in die Ausbildungswelt von Isgus

Der Name Isgus ist seit 1888 ein Inbegriff für die Zeiterfassung. Isgus entwickelt mit der webbasierten Software "Zeus" eine modulare Lösung für Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, Betriebsdatenerfassung und Personaleinsatzplanung. Zudem wird am Firmensitz in Villingen-Schwenningen ein umfassendes Programm an Erfassungsgeräten und Terminals für Zeit- und Betriebsdatenerfassung sowie Zutrittskontrolle entwickelt und produziert.

Fünfte Generation

Das Familienunternehmen wird in der fünften Generation von Stefan Beetz geführt und beschäftigt in VS 130 Mitarbeiter. Die Isgus Unternehmensgruppe ist mit 18 Vertriebszentren deutschlandweit präsent und unterhält Tochtergesellschaften in Österreich, den USA und England. Im übrigen Europa, in Russland, im Mittleren Osten und in Südafrika bestehen langjährige Vertriebspartnerschaften.