Villingen-Schwenningen Ein Zeichen gegen das Vergessen

VS-Schwenningen. "Wenn man so will kann man das hier als eine Familienfeier für unsere neuen Mitbürger und ihre Freunde bezeichnen", erklärt ein lächelnder Hans-Ulrich Hofmann am Mittwoch bei der Weihnachtsfeier für Geflüchtete des AK Asyl. Denn so, wie etwa ein Student zu Weihnachten die Familie besucht, so sei die Feier, die zum vierten Mal in der Friedenskirche stattfand, eine Gelegenheit für den AK Asyl, mit den Familien der Geflüchteten in Kontakt zu bleiben.

"Früher beim Sprachunterricht oder als die Familien noch in Gemeinschaftsunterkünften gewohnt haben, war unser Kontakt natürlich enger", erklärt der Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche weiter. "Mit dieser Feier möchten wir ein Zeichen setzen und sagen: ›Ihr seid in der Selbstständigkeit nicht vergessen. Ihr gehört weiter zu uns und wir zu euch.‹"

Denn abgeschlossen ist die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit noch nicht, die Aufgaben seien inzwischen aber andere. So seien nun die Unterstützung bei der Arbeits- und vor allem bei der Wohnungssuche Kernelemente. "Die Familien ziehen nach oder werden größer", so Hofmann.