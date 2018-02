Villingen-Schwenningen Ein Zahnrad greift in das andere

VS-Schwenningen. Als die Gäste am Montagabend nach und nach das Foyer betreten und ihre Jacken und Mäntel den Mitarbeitern an der Garderobe übergeben, beginnt für sie die Veranstaltung. Für eine Vielzahl an Helfern ist zu diesem Zeitpunkt die meiste Arbeit aber schon getan.

Bereits am Donnerstag und Freitag vor Fastnacht wurden Teile der Lichttechnik angeliefert, am vergangenen Donnerstag ging es dann richtig rund in den Messehallen. Alles was an die Decke muss, wurde festgeschraubt: Lichtstrahler, Lautsprecher, Kabel wurden verlegt. Anschließend wurden die an sich kalten Hallen mit Teppichboden ausgelegt. Am Freitag bauen die Mitarbeiter der zuständigen Firmen ihr Equipment an zig verschiedenen Orten in den drei Messehallen auf, stuhlen die Halle C, in der am Montagabend unter anderem dann Roland Mack, Geschäftsführer des Europaparks Rust, seine Rede hielt. "Normalerweise dauert der Aufbau für den IHK-Neujahrstreff zweieinhalb bis drei Tage", erklärt Patricia Rademacher von der Südwest Messe- und Ausstellungs GmbH. Durch die frühe Fastnacht und damit den verspäteten Termin für den IHK-Treff hätten die Organisatoren jedoch versucht, den Aufbau etwas zu entzerren. "Teilweise war das Ton-Equipment die letzten Tage aber auch noch woanders im Einsatz", begründet Rademacher.

Doch von all der logistischen Meisterleistung bekommen die Gäste an diesem Abend nichts mit – und so soll es aus Sicht des Veranstalters natürlich auch sein. "Der IHK-Neujahrstreff ist ein Dankeschön an unsere Mitgliedsbetriebe", sagt Thomas Albiez, Geschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. "Wir wollen zeigen, dass wir im ländlichen Raum nicht nur schaffen können, sondern auch Party machen", ergänzt Albiez.