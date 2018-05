Villingen-Schwenningen "Ein würdiger Ort des Abschieds"

Villingen-Schwenningen. Mit Klängen des Posaunen-Ensembles der Musikakademie VS wurden die rund 80 Gäste auf die Einweihungsfeier im Krematorium eingestimmt. Oberbürgermeister Rupert Kubon lobte das Haus, "das in besonderer Weise gestaltet wurde, um seiner Aufgabe gerecht zu werden". Es sei ein Ort, an dem einem die eigene Vergänglichkeit bewusste werde. Vor 90 Jahren wurde die nun "alte" Einsegnungshalle am Waldfriedhof errichtet, "um schon damals einen würdigen Ort des Abschieds zu schaffen", führte Kubon aus. "Mit dem neuen Krematorium soll diesen Gedanken treu geblieben werden."

Das Krematorium der Stadt Villingen-Schwenningen ist nicht nur regional, sondern auch überregional bedeutend, wie Bürgermeister Detlev Bührer in seiner Ansprache betonte. Er legte die Fakten dar, die aus seiner Sicht die Investition von 6,6 Millionen Euro rechtfertigen: "Seit Jahren besteht eine Vollauslastung des bisherigen Krematoriums, was zeigt, dass der Neubau notwendig war." Lob gab es seinerseits vor allem dafür, dass es den Verantwortlichen, allen voran Architekt Tobias Walderich, gelungen ist, das Projekt nicht nur im Kostenrahmen abzuschließen, sondern ganze 900 000 Euro unter dem Gesamtbudget zu bleiben. "Daran sieht man aber auch, dass die Kalkulation bei Neubauten deutlich einfacher ist, als bei Sanierungen von Bestandsgebäuden", sagte Bührer.

Großen Respekt hatten die Zuhörer vor Architekt Walderich, der den Anwesenden offen gestand: "Das Thema war für mich völlig neu, weshalb ich sicherlich auch ganz unbedarft an die Sache heran gegangen bin." Vieles habe er, als er 2014 das Projekt übernommen hat, lernen müssen. "Doch mir war gleich klar, dass das Krematorium ganz sicher kein einfacher Industriebau werden darf."