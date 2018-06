Villingen-Schwenningen Ein weiterer Schritt zu mehr Verkehrssicherheit

VS-Schwenningen . In den Bereichen vor dem Haus der Betreuung und Pflege Am Deutenberg in der Spittelstraße wie auch vor dem Franziskusheim Altenzentrum und Kindertagesstätte in der Neckarstraße – beides in stark befahrenen Hauptverkehrsstraßen – sollen durch neu eingerichtete Tempo-30-Zonen Kinder und Senioren geschützt werden (wir berichteten).

So hieß es von der Pressestelle der Stadt Anfang der Woche, dass laut aktuellen Plänen die Technischen Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS) zeitnah die dazugehörige Beschilderung aufstellen sollen . "Ich wusste es noch gar nicht und habe heute davon in der Zeitung erfahren", sagte Lothar Schropp, Leiter des Franziskusheims, am Dienstag. "Ich freue mich natürlich sehr darüber. Wenn die Fahrzeuge von nun an langsamer unterwegs sind, können die Kinder und Senioren unseres Heims sie wesentlich besser erfassen."

Schropp erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, er halte die Maßnahme allerdings auch für notwendig. "Schon die aktuell geltenden 50 Stundenkilometer werden oft von den Verkehrsteilnehmern nicht eingehalten." So konnten er und seine Mitarbeiter bisher auch, beispielsweise wenn die Fußgängerampel vor seiner Einrichtung auf rot schaltet, heftige Bremsmanöver beobachten.