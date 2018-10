Villingen-Schwenningen "Ein ›Weiter so‹ kann es nicht geben"

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Ein ›Weiter so‹ kann es nicht geben. Anhand von diesem Ergebnis muss sich was ändern", sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Rombach. Es gehe vor allem darum, dass die Regierungskoalition in Hessen gute Arbeit gemacht habe. "Wieso verliert der Ministerpräsident dann so viel und der Koalitionspartner gewinnt so viel?", fragt Rombach. Der EVP-Europaabgeordnete Andreas Schwab, der sich gerade in Rom zu Beratungen über den italienischen Haushalt aufhält, findet ebenfalls, dass Volker Bouffier ausgezeichnete Arbeit in Hessen geleistet habe. Für die Situation seien aber viele verantwortlich. Schwab fordert eine bessere Arbeit in der Regierung und innerhalb der CDU. "Ein ›Weiter so‹ kann es nicht geben. Ich bin gespannt, was auf dem Bundesparteitag geschieht. Es muss ein Zeichen der Erneuerung gesetzt werden, damit für die CDU neue Zeiten möglich sind", sagt Schwab. Und wer soll als Nachfolger gewählt werden? "Ich glaube, dass wir viele gute Leute haben. Es ist zu früh, das muss man abwarten." Die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel nehme er mit großem Dank und Respekt zur Kenntnis. Merkel habe in den vergangenen Jahren "viel für unser Land" erreicht. Jetzt gehe es darum die CDU neu aufzustellen und um jede verlorene Stimme zu kämpfen.

"In meinen Augen hat die Kanzlerin das falsche Amt abgegeben. Für das Land wäre es gut, wenn wir eine neue Regierungsspitze hätten. Das Bild, das die Bundesregierung abgibt, ist inakzeptabel. Das hessische Wahlergebnis zeigt, dass kein Vertrauen mehr in die GroKo besteht. Ich freue mich über den Zuwachs, den die FDP erreichen konnte", sagt der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge, zur Zeit auf einer Ausschussreise in Afrika.

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Braun, zur Zeit im Urlaub in Südtirol, freut sich. "Natürlich freut es mich, dass die Grünen bei einer weiteren Landtagswahl so gut abgeschnitten haben, und dass es für Schwarz-Grün reicht und die grüne Politik voran kommt. Wir kommen an bei den Menschen, bieten ihnen gute Perspektiven und gute Möglichkeiten." Das Thema Klimawandel sieht Braun als Oberbegriff. "Im Grunde genommen sind das drei Themen: Energiewende, Agrarwende und Mobilitätswende. Diese Themen spielen alle hinein."