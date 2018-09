Villingen-Schwenningen Ein Wegweiser, Ideengeber und kommunaler Gestalter

Vor rund 900 Besuchern der Podiumsdiskussion des Schwarzwälder Boten macht er keinen Hehl daraus, wie sehr ihm die Doppelstadt am Herz liege, die er als Wahlkreisabgeordneter lange Jahre landespolitisch im Blick hatte. "So lange ich lebe, bleibe ich Ihnen in Dankbarkeit verbunden". Keine Frage war es für den einstigen Ministerpräsidenten deshalb auch, die Grußworte am Abend in der Neuen Tonhalle zu sprechen. "Ich habe gleich zugesagt", sagte er unter dem Applaus der zahlreichen Zuhörer, die ihm an den Lippen hiengen.

In wenigen Minuten solle er etwas zum Amt eines Oberbürgermeisters sagen. Ein Amt, das Teufel aus dem Eff Eff kennt, war er doch nicht nur 25 Jahre lang der erste Mann im Spaichinger Rathaus, sondern auch der jüngste Bürgermeister in ganz Deutschland. Was als "Grußwort" folgt, ist ein flammendes Plädoyer: Das Amt eines Oberbürgermeisters oder Bürgermeisters: "Das ist in allererster Linie eine großartige Aufgabe für jemanden, der nicht verwalten, sondern gestalten möchte."

Ein OB, ein Wort