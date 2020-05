Villingen-Schwenningen Vier Verletzte bei Wohnungsbrand

Mit einer anfangs unübersichtlichen Lage hatten es die Rettungs- und Einsatzkräfte zu tun, als sie am Samstagabend gegen 22.45 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Weilersbacher Straße gerufen wurden. Gemeldet wurde ein offenes Feuer im vierten Obergeschoss. Hiervon aufgeschreckt waren zahlreiche Bewohner des großen Mehrfamilienhauses ins Freie geflüchtet, die schließlich die Szenerie vor dem Haus beobachteten. Aufgrund der großen Anzahl der Bewohner - in den 73 Wohneinheiten waren rund 100 Personen gemeldet - schien zunächst unklar, wie viele Personen sich noch in Gefahr befanden.