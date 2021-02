1 Martin Renner und Sebastian Merkle begrüßen Raphael Rabe – wenn auch in digitaler Form.Foto: Screenshot Rabe Foto: Schwarzwälder Bote

Wohnungsmarkt: Familienheim reagiert auf Mangel für Familien

VS-Villingen. Kürzlich besuchte CDU-Landtagskandidat Raphael Rabe, aufgrund von Corona nur in digitaler Form, die Vorstände der Baugenossenschaft Familienheim eG in Villingen, Sebastian Merkle und Martin Renner.

Die Familienheim eG ist mit rund 2600 Wohneinheiten in einem Großteil von Rabes Wahlkreis vertreten und kennt somit die Situation der Region gut. Besonders die immer weiter zunehmenden Regularien, verbunden mit den unterschiedlichen Anforderungen aus den jeweiligen Gemeinden, beschäftigen Merkle und Renner. Durch immer höhere Auflagen und mehr Bürokratie steigen die Baupreise, was sich letztlich dann in den Mieten niederschlägt. Aufgrund der Gesellschaftsform der Genossenschaft (ohne Gewinnerzielungsabsicht) ist es aber Ziel der Familienheim, möglichst faire Mieten bei einem hohen Grad an Modernisierungen anzubieten, um auch die Nebenkosten gering zu halten. Dazu zählt auch die Energieeffizienz, der eine hohe Bedeutung bei Bau und Renovierung beigemessen wird.

Rabe zeigte Verständnis für diese Problematik und war sich mit den Vorständen einig, dass eine Entschlackung und Vereinfachung in diesem Bereich allen Beteiligten zu gute käme. Auch konnte er vermelden, dass die CDU in ihrem Wahlprogramm ein besonderes Augenmerk auf die Schaffung von sozialem Wohnraum setzt, um den Wohnungsmarkt in diesem Bereich zu entlasten. Merkle und Renner stimmten der Notwendigkeit dessen gerade in den Ballungsgebieten des Wahlkreises zu und berichteten von teils langen Wartelisten, da die Nachfrage nach günstigem Wohnraum entsprechend groß sei.

Zur Entlastung bietet die Familienheim ein Tauschkonzept für ihre Mieter an, um jedem bei sich verändernden Lebenssituationen die möglichst passende Wohnung anbieten zu können. Merkle dazu: "Wenn bei einer Familie die Kinder erwachsen werden und ausziehen ist danach oftmals eine kleinere Wohnung ausreichend und auch gewünscht. Dann kann die größere Wohnung wieder an eine andere Familie gegeben werden." Rabe begrüßte diesen Ansatz, da dies zu einer möglichst effizienten Nutzung führe und so unnötiger Flächenverbrauch vermieden wird. "Eine Idee mit Vorbildcharakter", resümierte er. Zum Abschluss sagten sich die Gesprächspartner gegenseitig zu, zukünftig einen engen Austausch zu pflegen, um gemeinsam auf wohnungsbaupolitische Herausforderungen Antworten zu finden.