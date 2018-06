Villingen-Schwenningen Ein Talent setzt sich durch

Am 27. Januar war Regionalwettbewerb in Schramberg. Der 16-Jährige musste sich an der Walcker-Orgel in der St. Maria-Kirche bewähren. Mit dem ersten Preis wurde er zum Landeswettbewerb in Bietigheim-Bissingen weitergeleitet. Mitte März siegte der Nachwuchs-Organist an der dortigen Stadtkirche. Versehentlich wurden beide Kandidaten zum gleichen Einspiel-Termin. Man arrangierte sich.