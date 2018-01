Villingen-Schwenningen Ein Stück "Narrenfreiheit" geht nun zu Ende

VS-Schwenningen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren für den großen närrischen Kehraus, der am heutigen Freitag und morgigen Samstag mit dem Eröffnungsball der Narrenzunft im Beethovenhaus stattfindet. Unter dem Motto "Beethovens Gruselkabinett – De Narrenzunft graut vor nint" wird der Ball garantiert gespenstisch sein – und besonders in doppelter Hinsicht: "Mit dem Abschluss feiern wir gleichzeitig ein kleines Jubiläum", stellt Ully Hugger, Sprecher des Vergnügungsausschusses, fest. "Wir sind nämlich zum 66. Mal im Beethovenhaus." Was 1952 klein begann – die Mitglieder gingen damals noch gemeinsam von der damaligen Zunftstube im Gasthaus Rose zu Fuß zum Ball –, sollte sich im Laufe der Jahrzehnte zu etwas ganz Großem im Schwenninger Veranstaltungskalender entwickeln. "Wir könnten ein ganzes Buch darüber schreiben", sagt Alfred Schlenker schmunzelnd, der bis 2013 Ausschusssprecher war und seinen ersten Zunftauftritt auf der Bühne 1988 hatte. Damals sei das Beethovenhaus noch gut bestückt mit zwei Hausmeistern gewesen, erinnert er sich. Dementsprechend "anders" sei es zur Sache gegangen: "Da durften wir noch nicht mit Tacker oder Bohrer hantieren, sondern mussten am Montag unsere Spuren mit einem Radiergummi wieder beseitigen."

Die "Narrenfreiheit", mit der die Zunft in den vergangenen Jahren den Eröffnungsball im Beethovenhaus vorbereiten konnte, habe sich erst dann eingestellt, als klar wurde, dass es keine längerfristige Zukunft für das Veranstaltungshaus geben wird. "Dann konnten wir auch mehr Räumlichkeiten nutzen", weiß Ully Hugger, unter anderem diejenigen im Untergeschoss, wo einst die Wirtschaft beheimatet war.

Logistische Hürden