Villingen-Schwenningen Ein Schweigen, das Bände spricht

Zu der kräftig geschlagenen Ukulele namens Rosa begrüßte sie "ihre liebe Festgemeinde" und präsentierte starke Songs. Sie freute sich sehr darüber, "dass das Wurzel Chakra grad so rotiert und quietscht". Sie wollte kein Erzählcafé veranstalten, sondern zwei Stunden Schweigen. Deshalb begann Limmer mit der Bayrischen Urschreitherapie "Bla, Bla, Bla", welches intensiv mit dem Publikum eingeübt wurde. Danach gab sie die Gründe bekannt, weshalb sie Schweigen will.

Humorvoll wird geschildert, warum Duschgel für Frauen teurer als für Männer ist. Der Fall Manfredi mit seiner Bärchenwurst, der im SUV zur Schule gefahren wird, bringt die Zuschauer zum Nachdenken und Lachen gleichzeitig.

Die Anmerkungen und Regungen aus dem Zuschauerraum kontert die Limmerin souverän. Den Lachtränen bereits sehr nahe erfahren die anwesenden Zuckermäuse, was mit den Juwelkerzen einer RTL-Berühmtheit für 29,95 Euro los ist. Mit eigenwilliger Mathematik erklärt die Limmerin, dass in diesen Duftkerzen Schmuckstücke bis zu 3000 Euro zu finden sind. Diri, Dari und ihre drei sozialen Fixsterne, insbesondere Obsti, sind bereits ihr Markenzeichen. Sensoren-Klos, E-Zigaretten, all das sind Gebiete, die sie mit eindrucksvoller Mimik und Gestik auf den Punkt bringt.