Villingen-Schwenningen Ein Schutzengel leistet ganze Arbeit

Villingen-Schwenningen. An der Kreuzung Salinenstraße und Alleenstraße war die Radfahrerin unterwegs, als dort ein Autofahrer ihre Vorfahrt nicht beachtet hat und die junge Frau mit dem Fahrzeug zusammengestoßen ist. Ein Fahrer eines Audis des Typs A4 war stadtauswärts auf der Alleenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Salinenstraße übersah der 28-jährige Audi-Fahrer die bevorrechtigte Radlerin und prallte mit dieser zusammen. Bei dem Unfall wurde das Fahrrad abgewiesen. Die 22-Jährige stürzte in der Folge von ihrem Rad auf die Motorhaube des Audis und rutschte über diese in Richtung Fahrzeugmitte. Nach einem Aufprall ihres Körpers gegen die Windschutzscheibe landete die junge Frau schließlich – man mag es nicht glauben – sitzend auf dem Dach des Autos, wie durch ein Wunder vollkommen unverletzt. An dem Rad und dem Audi entstand durch den Unfall dagegen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.