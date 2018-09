Villingen-Schwenningen Ein Schaufenster für die Vereine

VS-Schwenningen. Die Idee für die neue Veranstaltung resultiert aus zwei verregneten verkaufsoffenen Sonntagen, wie Annette Müller, Teamleiterin für Stadtentwicklung beim GVO, berichtet. Vor allem der jüngste Versuch im vergangenen November, bei dem bereits zahlreiche Vereine zugesagt hatten und auch vor Ort waren, dann aber aufgrund einer Unwetterwarnung wieder nach Hause geschickt wurden, habe Anlass für neue Überlegungen gegeben.

Das Resultat ist das Schwanenfest, das am Samstag, 29. September, auf dem Muslenplatz stattfinden soll. Attraktionen, Pavillons und Sitzgelegenheiten zum Essen und Trinken sollen für Belebung sorgen. "Denn die Innenstadt ist samstags nach 13 Uhr tot", sagt Müller schonungslos. Den Weg, die Vereine mit ins Boot zu nehmen und nicht die umliegenden Händler, begründet GVO-Mitglied Frank Singer, Inhaber des Salinen-Cafés, so: "Es soll eine Veranstaltung für die Vereine werden, die sich präsentieren können. Damit davon auch die Händler profitieren, haben wir den Samstag gewählt, wenn die Geschäfte parallel geöffnet sind." Eine konkrete Information über die Veranstaltung bekamen nach Auskunft von Emilie Merkle vom GVO bislang nur die Mitglieder des Verbands. Anwohner und Händler würden in den kommenden Tagen noch kontaktiert und über Flyer informiert werden.

Die Resonanz unter den Vereinen war deutlich über den Erwartungen, wie Frank Singer betont. "Wir gingen von etwa zehn Teilnehmern aus. Jetzt haben wir das Doppelte." Ein Platzproblem in der Muslen sehen die Organisatoren dennoch nicht. "Die Angebote verteilen sich, insbesondere angebotene Aktivitäten, wie das Bogenschießen des Schützenvereins, werden in Richtung ’s Rössle aufgebaut", erklärt Merkle.