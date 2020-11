Villingen-Schwenningen Ein Opferder Pandemie

Die erste Erweiterung erfolgte im Schwarzwald-Baar-Kreis. Dort wurde bereits 1970 das Reisebüro der Stadt Triberg übernommen, 1972 eine Filiale in St. Georgen eröffnet. 1976 folgten die Übernahme von Reisebüros Villingen und Bad Dürrheim sowie die Eröffnung der Filiale in Schwenningen. Seit 1977 ist das Reisebüro auch in Rottweil und Oberndorf präsent. 1990 begann die Ausdehnung auf den Zollernalbkreis mit einer ersten Niederlassung in Albstadt-Ebingen, 1993 in Balingen und 1994 in Hechingen.

Ein weiterer Meilenstein war die Eröffnung der Filiale in Freiburg, ebenfalls im Jahr 1994. Dort wurde das ehemalige Stadtbüro der Lufthansa als "Lufthansa City Center" an das Reisebüro Bühler als Betreiber übergeben. Weitere Niederlassungen an verschiedensten Standorten folgten, zuletzt 2019 in Göttingen.

Der Geschäftsbetrieb des Unternehmens, so der Insolvenzverwalter, laufe normal weiter. Kunden bräuchten sich keine Sorgen zu machen: Bereits gebuchte Reisen werden von den jeweiligen Veranstaltern durchgeführt und finden unverändert statt.

Warum das Reisebüro trotz der Hilfsprogramme des Bundes jetzt diesen Schritt gehen musste, erklären die Geschäftsführer Peter Finke, der seit 1973 das Unternehmen führt, sowie Markus Finke, der seit dem 40-jährigen Bestehen 2009 in der Geschäftsführung tätig ist, so: "Trotz harter Sparmaßnahmen und Kurzarbeit für unsere Mitarbeiter konnten wir unser großes Tourismusunternehmen nicht neun Monate ohne nennenswerte Umsätze wirtschaftlich weiterführen." Die Hilfen des Staats reichten für Unternehmen ihrer Größenordnung nicht aus. "Die Mitarbeiter haben außerordentliche Arbeit geleistet, hatten dafür aber leider keine nennenswerten Einnahmen."

Wie genau es für die Zukunft weitergehen kann, wagt der Insolvenzverwalter noch keine Prognose wagen. Pehl kündigt aber an, "in den kommenden Wochen viele Gespräche mit Geschäftspartnern und Kunden zu führen, um die Reisebüros zu sichern und ihnen eine Zukunftsperspektive zu verschaffen".