Villingen-Schwenningen Ein Maskottchen für die Panthers und viel mehr

Er sprudelt schon über vor lauter Ideen. Vor allem anderen will er damit eines: Gutes tun. In der Vergangenheit ist das schon bei vielen Gelegenheiten geschehen – sei es, dass Brandopfer nach einem verheerenden Feuer in der Villinger Gerberstraße über das soziale Netzwerk schnell und unkompliziert Sach- oder Kleiderspenden erhalten haben, oder dass sich beispielsweise das Hospiz Via Luce über Spenden freuen durfte.

Auch wenn der Verein von einem Vorstandsteam geleitet werden soll, so Kersten, möchte er es beibehalten, dass die Facebookgruppe bei größeren Aktionen "demokratisch abstimmt", an wen die Spende der jeweiligen Aktion gehen soll – Notfälle oder zielgerichtete Sonderaktionen ausgenommen.

Letztgenannte können ganz lapidar sein, so wie im Falle der F-Jugend eines Fußballvereins, die einen Sponsor für Trikots suchte und binnen einer Stunde über das Netzwerk gefunden hat.