Villingen-Schwenningen Ein Lockdown wie im März droht

Helga Huonker vom Schreibwarengeschäft "Thomas" ist kein bisschen überrascht, als sie die schlechten Neuigkeiten am Freitagmorgen erfährt. "Das hat ja sich schon abgezeichnet", kommentiert sie angesichts dessen, dass der Lockdown "light" und auch dessen Verschärfung nicht den gewünschten Infektionsrückgang bewirkt haben. "Was soll man auch machen?", fragt sie leicht resigniert.

"Es wäre ja schon mal gut, wenn wir wenigstens bis Weihnachten noch offen haben könnten", sagt Huonker. Allerdings hält sie es auch für möglich, dass der Beginn des "harten" Lockdowns am Ende noch früher sein wird. "Man kann es einfach kaum mehr einschätzen", beschreibt sie die Unsicherheit, mit der viele Händler zu kämpfen haben.

Unsicherheit herrscht derzeit auch bei Natascha Licciardello, der Inhaberin von "Coffee, Tea, Candies" in der Schwenninger Marktstraße. "Damit, dass noch mal ein Lockdown kommt, haben wir hier schon gerechnet – eigentlich dachte ich sogar, dass er schon früher kommen würde." Doch wie es nach Weihnachten bei ihr weitergeht, weiß Licciardello noch nicht.

Im Frühjahr hatte sie "Glück", wie die Einzelhändlerin selbst sagt. "Coffee, Tea, Candies" durfte dank der Einstufung als Feinkostgeschäft offen bleiben – "das war aber ein Grenzfall und ich musste mich an mehreren Stellen erkundigen, was denn nun für mich gilt." Das werde wohl auch dieses Mal wieder so sein. Ob sie auch im anstehenden Lockdown das Geschäft offen lassen darf, kann sie aber noch nicht sagen.

Sollte eine Schließung drohen, ist Licciardello aber vorbereitet: Sie will wie schon während des ersten Lockdowns einen Lieferdienst anbieten, um ihre Stammkunden weiter versorgen zu können. "Deren Unterstützung spüre ich ganz deutlich. Meine Stammkunden wünschen sich, dass sie weiter hier einkaufen können."

Auch das Schwenninger City-Rondell baut auf die "Treue und Loyalität unserer Besucher zu unseren Mietern", wie Center-Managerin Sarah Leberle auf Anfrage mitteilt. Sie betont, dass die Pandemie den Trend zur Digitalisierung verstärkt – der Online-Handel wird damit zur immer größeren Konkurrenz. "Der zweite Lockdown wird diese Tendenz weiter verstärken und die Folgen werden wir sicherlich auch im City-Rondell spüren", ist Leberle überzeugt. Sie hofft, dass sich die Besucherzahlen nach dem Lockdown schnell erholen – so wie beim ersten Mal.

Dass die Gastronomiebranche ohnehin hart von den Maßnahmen getroffen wird, ist kein Geheimnis. Allerdings fürchtet beispielsweise Murat Gökcimen, Inhaber von "Apero" in der Villinger Färberstraße, dass die neuen Maßnahmen zu weiteren Einbußen führen. Der Gastronom musste mit dem "Lockdown light" sein Lokal schließen – hält sich seit dem mit dem Außenverkauf von Speisen und Getränken über Wasser.

Pasta, Tagesgerichte und Currywurst to go sorgen derzeit dafür, dass er die Verluste zumindest teilweise kompensieren kann. Die Vorweihnachtszeit hätte ihm außerdem einen guten Absatz von Glühwein beschert – ein geplantes, flächendeckendes Alkoholverbot wird dieses Geschäft aber zunichte machen.

Der Inhaber schätzt, dass mit der Ausgangsbeschränkung der Verkauf weiter zurück gehen wird. Doch er gibt sich kämpferisch: "Das was ich machen darf, werde ich weiter durchziehen – schließlich bin ich froh, dass ich überhaupt noch arbeiten darf!"