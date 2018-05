Villingen-Schwenningen Ein letztes Mal in drei Schlägen

Villingen-Schwenningen. Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, gab am Samstag im Festzelt den Startschuss für die neuntägige Veranstaltung. Seitdem ist das Angebot täglich zwischen 9 und 18 Uhr zu sehen. Wäh renddessen und danach wird auch im Festzelt einiges geboten.

Einen Vorgeschmack auf all das, was die zahlreichen Besucher in den kommenden Tagen erwartet, bekamen die Pressevertreter bereits von den Verantwortlichen der Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH präsentiert.

Beim traditionellen Rundgang am Vortag der Eröffnung, präsentierten einige Aussteller bereits stolz ihre Stände und Produkte. So können sich Sauna-Liebhaber auf die Firma Iglucraft freuen, die handgefertigte Saunen und Gartenhäuschen für den Privatgebrauch fertigt. Die Schindeltechnologie aus skandinavischer Fichte fügt sich auch optisch bestens in den Schwarzwald ein. Das Thema Heimat greift auch die Firma Glas Wehrle auf. Die "Herzland"-Serie mit Glastür-Motiven zeigt Porträts von typisch schwarzwälderischen Frauen und Männern – egal ob auf der Wohnzimmertür oder auf der Duschwand. Aussteller aus der Region, aber auch Anbieter, die in den vergangenen Tagen bis zu 900 Kilometer von Stralsund aus zurückgelegt haben, sind für die Besucher gewappnet.