Villingen-Schwenningen Ein Landkreis der Schokoholiker ?

Von der Tafel über die Praline bis zum Riegel: 2000 Tonnen Schokolade aßen die Menschen laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hier zuletzt rein statistisch – gut 9,5 Kilo pro Kopf. Beim Käse waren es 5140 Tonnen – 24,5 Kilo pro Einwohner. Und beim Bier wurden 218 000 Hektoliter im Jahr getrunken (104 Liter pro Kopf).

Schokolade, Käse, Bier – nur drei Beispiele, die zeigen, welche Bedeutung Lebensmittelindustrie und -handwerk haben, sagt die NGG.

Rund 1530 Arbeitsplätze hängen im Schwarzwald-Baar-Kreis laut Arbeitsagentur an der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln. "Die Branche ist aber nicht nur regional ein Schwergewicht. Nimmt man den Umsatz, ist sie der drittgrößte Industriezweig in Deutschland – ein Großteil der Produktion geht in den Export – und schafft es damit auf die internationalen Teller", sagt Claus-Peter Wolf von der NGG Baden-Württemberg-Süd.