Villingen-Schwenningen Ein Kindergarten schafft Platz

Ortsvorsteher Klaus Martin dankte vor allen Dingen Tobias Reuter und Markus Görke vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau für die Planungen, den beiden Gemeindebediensteten Ewald Bucher und Norbert Koffler, die neben den Handwerkern sehr viel Eigenarbeit geleistet hatten, und der Leiterin Sibylle Kriese für ihre guten Ideen.

Was für dieses Jahr noch aussteht, sind die Auswechslung der Oberlichtkuppeln in der Eingangshalle und ein neuer Farbanstrich derselben, wie Markus Goike erklärte. Auf längere Sicht gesehen, müssen dem einen oder anderen Gruppenraum zudem noch neue Beleuchtungen und neue Farbanstriche verpasst werden, wie die Ortschaftsräte feststellten.

Auch in der anschließenden Sitzung befasste sich der Ortschaftsrat noch einmal eindringlich mit der Entwicklung in der Kindertagesstätte. Dort machte Ortsvorsteher Martin abermals deutlich, dass nicht nur in Obereschach, sondern in der Gesamtstadt ein Mangel an Plätzen in den Einrichtungen bestehe und es eben nicht möglich sei, über Nacht Abhilfe zu schaffen, da auch bauliche Veränderungen, eine neue Betriebserlaubnis und das nötige Personal dazugehören