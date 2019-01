Villingen-Schwenningen Ein Jahr im Zeichen der Eisenbahn

VS-Schwenningen. Vor 150 Jahren wurde die Eisenbahnstrecke zwischen Rottweil und Villingen mit ihren Zwischenstationen Lauffen, Deißlingen, Trossingen, Schwenningen und Marbach eröffnet. "Ein Jubiläum, von dem kaum einer weiß", sagt Schmidt mit einem Schmunzeln. Am 9. Oktober unternimmt er zu diesem Anlass selbst eine Ringzugwanderung, die am historischen Stellwerk am Schwenninger Bahnhof beginnt.

Gerne hätte er noch mehr zu diesem Thema gemacht, allerdings sei speziell in Schwenningen ein Bahnhofsfest nicht mehr möglich. "Es gibt zwei Gleise mit permanentem Durchgangsverkehr, da können wir keines mit einer historischen Dampflok blockieren", erklärt Schmidt. Vielleicht ergibt sich im Lauf des Jahres noch die Möglichkeit, eine Nostalgie-Fahrt zwischen Rottweil und Villingen zu veranstalten, hofft er.

Wer das Jahresprogrammheft des Schwäbischen Albvereins regelmäßig verfolgt, weiß, dass Klaus Schmidt in seinem Vorwort stets ein Thema in den Fokus rückt. So spielt der Eisenbahnverkehr nicht nur historisch in diesem Jahr eine bedeutende Rolle, sondern auch bei der Organisation der Ausflüge. "Mittlerweile machen wir vieles mit der Bahn. Einerseits aus Umweltschutzgründen, aber auch aus finanzieller Sicht ist es lukrativer." Die Buskosten, die auf einzelne Teilnehmer umgelegt würden, seien bei 20 bis 30 Teilnehmern einfach zu hoch. "So entscheiden sich viele Wanderführer mittlerweile für das Baden-Württemberg-Ticket oder für Fahrgemeinschaften mit Privatautos."