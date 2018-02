Villingen-Schwenningen Ein Impuls, der nachhaltig wirken soll

Nicht nur die Mitarbeit der Ehrenamtlichen hebt Pfarrer Güntter rückblickend hervor – inklusive der Unterstützung der Auszubildenden aus mehreren regionalen Betrieben, die sich bereits für nächstes Jahr wieder angekündigt hätten – auch die Resonanz beim kulturellen Rahmenprogramm. Besonders bewegend sei der Auftritt der Hammertown Band gewesen, die das erste Mal auf der Bühne gestanden ist. "Es ist toll, dass die Vesperkirche als Raum der Möglichkeiten genutzt wird."

Auch Hans-Ulrich Hofmann, Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche und ebenso Mitorganisator, zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf. "Ich freue mich vor allem über das Vertrauen vieler Gäste, wenn ich mit ihnen tiefer ins Gespräch komme", sagt er. "Dann entsteht sofort eine andere Beziehung."

Menschen mit finanziellen Problemen und in prekären Wohnsituationen kämen vielzählig in die Vesperkirche. Obdachlose hingegen seien dem Pfarrer in diesem Jahr nicht aufgefallen.

Auch wenn die Vesperkirche am Sonntag in der Pauluskirche zu Ende geht, ist mit dem Sozialprojekt noch lange nicht Schluss für dieses Jahr: Bereits am kommenden Samstag, 24. Februar, geht es in der Friedenskirche mit der Ves­perkirchePlus weiter.

Dieses Angebot werde ebenfalls rege genutzt: Bis zu 150 Gäste kämen an jedem letzten Samstag im Monat. "Der Bedarf ist auch hier ungebrochen, sogar im Sommer", meint Hofmann. Er freut sich, dass sich dafür während der vierwöchigen Vesperkirchenzeit neue Kontakte ergeben haben.

So hat prompt ein 15-jähriges Zwillingspaar, das erstmals in der Pauluskirche mitgeholfen hat, seine Unterstützung für die kommende VesperkirchePlus am Samstag zugesagt. "Es ist toll, dass sich das Projekt immer mehr im Bewusstsein der Menschen verankert – egal welchen Alters und welcher Schicht."

Weitere Informationen: Der Abschlussgottesdienst der Vesperkirche 2018 findet am Sonntag, 18. Februar, 10 Uhr, in der Pauluskirche statt.