Villingen-Schwenningen Ein Hotel zwischen Moos und Möglingshöhe

Unklar war im April 2018 noch, ob es den beiden Geschäftsführern der Green Hotel Neckar GmbH, Ronan Doran und Gunther Jauch, gelingen wird, regionale Unternehmen für den Bau zu gewinnen. Dies konnte Doran am Dienstag jedoch bestätigen. Einen Standortvorteil sieht Doran allerdings nicht nur in Sachen Bio-Ausrichtung, sondern auch was potenzielle Kunden betrifft. Die Nähe zur Helios-Arena soll das Hotel vor allem auch für auswärtige Eishockeyteams sowie für die Gegnern der Schwenninger Wild Wings attraktiv machen. Diese übernachten bisher meist im Central Hotel in der Innenstadt – welches ebenfalls Ronan Doran gehört.

Immer wieder ist aber zu beobachten, dass vor allem die großen Mannschaftsbusse die Eishockeyspieler am Hotel absetzen und an anderer Stelle parken müssen. Von der Helios-Arena aus wird die neue Unterkunft nur ein Katzensprung entfernt sein und gleichzeitig am Stadion selbst Platz für die Busse. Gleiches gilt auch für Jugendmannschaften, die zu mehrtägigen Turnieren nach Schwenningen reisen.

Apropos Eishockey: Die Nachwuchscracks, die bisher im als Internat umfunktionierten Landhaus untergebracht waren, bekommen eine neue Bleibe. Zwar mussten die Verantwortlichen des Schwenninger ERC für kurze Zeit eine Übergangslösung finden, doch schon im März soll deren Umzug in das neue Internat am Vorderen See erfolgen, welches das Unternehmen Werner Wohnbau errichtet.