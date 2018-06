Villingen-Schwenningen Ein Herz für Mensch und Tier

Villingen-Schwenningen. Geboren wurde die 57-Jährige in Rottweil, sie wuchs in Schwenningen auf, legte am Deutenberg ihre Mittlere Reife ab und erwarb am Wirtschaftsgymnasium in Villingen die Fachhochschulreife. Beim ehemaligen Bäckereimaschinenhersteller Winkler lernte sie den Beruf der Industriekauffrau und war bald die erste weibliche Einkäuferin in einer Männerdomäne.

Als Regionalleiterin wechselte sie zu einer Zeitarbeitsfirma und begann in einem Metier zu arbeiten, das damals noch keinen guten Ruf genoss. "Es gab noch keine Tarifverträge und leider viel zu viele schwarze Schafe". Anfang 2000 wagte Marina Möbius den Schritt in die Selbstständigkeit mit dem Vorsatz "alles besser zu machen". Mit drei Mitarbeiterinnen schuf sie ein Unternehmen mit sozialer Ausrichtung, in dem "der Mensch im Vordergrund steht". Inzwischen beschäftigt sie 20 Mitarbeiter intern – darunter einen jungen Mann mit Down-Syndrom – und über 600 Externe, die sie an Unternehmenskunden vermittelt.

Unternehmerin misst Erfolg nicht nur an Zahlen