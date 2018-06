Villingen-Schwenningen Ein Hauch von Dolce Vita

Aber auch die Verbindungen in andere Partnerstädte seien auf einem guten Weg, betont Renate Belz. Nach einigen Jahren der Funkstille gebe es wieder Gespräche mit der Verwaltung von La ­Valette-du-Var in Südfrankreich. Der neue Bürgermeister Thierry Albertini sei wohl durchaus an der Beziehung in den Schwarzwald interessiert.