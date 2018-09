Villingen-Schwenningen Ein halbes Jahr länger dauert’s noch

VS-Schwenningen. Dass der Einzug nicht planmäßig klappt, nimmt Schulleiterin Peggy Müller gelassen. "Schlimm wäre übertrieben, es läuft alles wie bisher." Der Mensabetrieb für die rund 300 Gartenschüler müsse nun halt noch weiterhin in den Räumen im Untergeschoss des Hauptgebäudes laufen.

Ganz so entspannt sind Dieter Kleinhans, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau, sowie Architekt Jens Ehrath nicht. Die Zeitverzögerung sei zwar angesichts des ambitionierten Projekts, bei dem immer der Denkmalschutz im Vordergrund steht und auch mal ein Handwerker nicht punktgenau sein Gewerk beendet, nichts Ungewöhnliches. Aber dennoch ist ihr Bestreben, zügig voran zu kommen. Im Terminkalender steht für die Fertigstellung das Frühjahr 2019.

"Es wäre Sünd und schade gewesen, wenn wir das Feuerwehrhaus nicht zu Schulzwecken umgebaut hätten", ist Kleinhans Feuer und Flamme für die Maßnahme. "Das wird ein richtig schönes Projekt." Derzeit wird an der Fassade des Turms die Holzverkleidung angebracht und das Dach am Hauptgebäude gedämmt und neu eingedeckt. Im Inneren hat der Zimmerer ganze Arbeit geleistet. Die Holzbalken wurden verstärkt, teilweise sind Stahlträger eingezogen worden. In dem großen Dachraum, wird für die Ganztagsbetreuung ein Leseraum eingerichtet. Auch im darunter liegenden Stockwerk sind teilweise die Brandschutzdecken in zwei Zimmern schon eingezogen worden. Die alte Wandtäfelung und der Parkettboden bleiben erhalten und werden aufgefrischt.