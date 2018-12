Villingen-Schwenningen Ein Haifisch gleitet durch die Lüfte

"Die größte Herausforderung war, das Flugzeug so stabil und so leicht wie möglich zu bauen", erklärte er. Nach 800 geleisteten Arbeitsstunden stehen heute zwei einsatzbereite 1,7 Kilogramm schwere Flugzeuge im Hangar von Hör. Das Schwerste an jeder Maschine ist der Motor.

Die leichtesten Maschinen wogen am Flugtag wenige Gramm, die schwersten rund vier Kilogramm. So wie die als Haifisch gebaute Maschine, die der Blumberger Christian Huber sicher durch die Halle und die Publikumsreihen steuerte. "Die Zuschauer sehen in der Halle Flugzeuge mit Elektromotor, im Freien sind auch Hubschraubermodelle oder Drohnen erlaubt", stellte Breitmoser fest, der den ständigen Kontakt mit den Behörden als wichtige Voraussetzung bezeichnet, das Hobby auszuüben. "Wir stehen in Kontakt mit dem Flugplatz Schwenningen, bei dem wir unsere Flugzeiten anmelden. Unser Vereinsgelände liegt zwischen Zollhaus und Villingen. Da wäre eine Kollision mit einem Rettungsflugzeug, das ins Klinikum fliegt, verheerend", erläuterte Breitmoser. 300 Höhenmeter und maximal fünf Modelle, die gleichzeitig über dem Vereinsgelände durch die Lüfte gleiten, seien das Maximum. Jeder Pilot besitze eine Haftpflicht- und Flugversicherung, doch für das Hobby werde dies gerne in Kauf genommen.

120 Mitglieder zählt die 1956 gegründete Modellfluggruppe Villingen-Schwenningen. Zahlreiche von ihnen waren am Flugtag beschäftigt und freuen sich, an einem der nächsten Indoor-Trainingstage in einer der Sporthallen auf Stadtgebiet teilzunehmen. In Übereinkunft mit der Verwaltung ist dadurch während neun Winterterminen das Hallentraining gesichert. Breitmoser erläuterte die Randbedingungen, um das Hobby Modellflug in seiner Gesamtheit erleben zu können. Unterdessen positionierten sich fünf Doppeldecker-Flugzeuge auf der Startbahn, die in Form einer Kunstflugstaffel durch die Halle glitten.

Bei Interesse am Kunstflug besteht für Jugendliche die Möglichkeit, an einem der Bauabende in der Vereinswerkstatt der Modellfluggruppe Villingen-Schwenningen teilzunehmen. In den Wintermonaten treffen sich die Mitglieder jeden ersten Freitag im Monat ab 20 Uhr im Café Hildebrand in VS-Zollhaus. Auskünfte gibt es unter Telefon 07721/903047 oder E-Mail info@mfgvs.de.