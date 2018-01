Villingen-Schwenningen Ein Händchen für die aussichtsreichen Aktien

Im Schülerwettbewerb mit Nachhaltigkeitsaktien sicherte sich das Team "HauDieKohleRaus" von der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen den ersten Platz und erhielt für den zehnten Platz in Baden-Württemberg zusätzlich einen Landespreis.

Die Platzierungen Depotgesamtwertung: 1. Platz: "AlPaKa-BeKe", Kevin Grieshaber, Belion Karaxha, Patrick Ruppenstein, Kacper Urbanski, Alexander Weißer von der Staatlichen Feintechnikschule mit Technischem Gymnasium in Schwenningen. 2. Platz: "Die Stars", Luis Benzing, Maximilian Eichhorn, Eric Fromm vom Gymnasium am Deutenberg, Schwenningen. 3. Platz: "Alpha_A", Manuel Ficek, Massi Intili, Tobias Mika von der Kaufmannischen Schulen I - Wirtschaftsgymnasium in Villingen. 4. Platz: "Top Secret", Selina Beha, Hanna Merz, Lea Schwarz, Anna Wintermantel vom Thomas-Strittmatter-Gymnasium in St. Georgen. 5. Platz: "Vierer Squad", Johannes Berner, Florian Falk, Johannes Porsch, Nico Kroh vom Thomas-Strittmatter-Gymnasium in St. Georgen.

Die Platzierungen in der Nachhaltigkeitsbewertung: 1. "HauDieKohleRAus", Michael Götz, Matthias Marian Nann, Marc Stahlmann von der Gewerbeschule in Villingen. 2. Platz: "Aktien aus Gold", Max Cruschwitz, Nick Federspiel, Davud Tule vom Gymnasium am Deutenberg, Schwenningen. 3. Platz: "Farlenex", Felix Davidsen, Nicole Granic, marlen Nowara, Karina Racic und Alexander Will von den Kaufmännischen Schulen I – Wirtschaftsgymnasium in Villingen. Platz 4: "Team 006", Burhan Bhatti, Jere Fe von den kaufmännischen Schulen I – Wirtschaftsgymnasium Villingen. Platz 5: "xXWolvesOfWallstreetXx", Lucas Albrecht, Alexander Horst, Niclas Weh, Marcel Wosl von der Staatlichen Feintechnikschule mit Technischem Gymnasium, Schwenningen.