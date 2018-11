Villingen-Schwenningen Ein ganz dicker Fisch am Haken der Justiz

Der BMW mit Sonderausstattung für 108 000 Euro? Kein Problem!

Das Muster ist jedes Mal dasselbe: Gekonnt gaukelt der smarte er seinen späteren Opfern den solventen Jüngling vor. Diese gehen in Vorleistung, liefern Ware oder werkeln in seiner Schwenninger Wohnung, von der sie annehmen, dass sie die seine ist, und bleiben am Ende auf unbezahlten Rechnungen sitzen. Gerade erst wieder auf freien Fuß soll es der 28-Jährige beispielsweise sogar geschafft haben, in Haitersbach einen BMW mit Sonderausstattung für knapp 108 000 Euro zu bestellen und nach Kundenwunsch produzieren zu lassen – inklusive Urkundenfälschung der Bank, in der er sich selbst "viel Vergnügen mit dem neuen Fahrzeug und allzeit gute Fahrt" gewünscht habe. Er selbst fuhr daraufhin wieder ein ins Gefängnis, ein Jahr und acht Monate Freiheitsstrafe lautete das Urteil. Eines von vielen.

"Seit vielen, vielen Jahren wiederholen sich die Taten", erklärt sein Verteidiger vor Gericht. Geschildert werden aus den Akten Fälle, da war er gerade einmal 15 Jahre alt. Noch nicht einmal seine eigene Schwester war vor ihm sicher, sie soll beim Babysitten des Neffens um 350 Euro bestohlen worden sein. Lange Zeit schien der notorische Betrüger mit dem großspurigen Lebenswandel mit dieser Tour durchzukommen. Ob er zwischendurch einfach, wie es ihm sein Verteidiger zugute hielt, den Wohnsitz wechselte, oder er, wie die Staatsanwältin argwöhnte, untergetaucht ist, wird nie in Erfahrung zu bringen sein. Klar ist aber: In Ingolstadt wurde er verhaftet. Und "dann ging es Schlag auf Schlag". Aus Wolfsburg, München, aus allen Ecken der Republik kamen schließlich Haftanträge und Betrugsfälle, die auf das Konto des 28-Jährigen gingen.

"Das ist gewaltig", entfährt es Richter Bäumler. In Anbetracht der Fülle seiner Taten werden die kleinen in Villingen von vornherin eingestellt. Mit anderen Worten: Seine unzähligen Gläubiger werden ihr Geld wohl ohnehin nie wiedersehen. Einige Opfer schütteln im Gerichtssaal, an der Justiz zweifelnd, den Kopf: "Das gibt’s doch nicht!", murmelt einer und verlässt resigniert den Saal. Das Urteil, dem noch unzählige in ganz Deutschland folgen werden, hört er gar nicht mehr an: ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung. "Ich will mich bei den Geschädigten auch entschuldigen, tut mir leid", sagte der 28-Jährige noch kurz zuvor. Doch es half nichts. Dieses Mal glauben sie ihm nicht.