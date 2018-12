Villingen-Schwenningen Ein Feuerwerk an Soulkrachern reißt mit

Gesagt getan, das Publikum hielt sich natürlich an die Vorgaben – was aufgrund der ­hohen Qualität der Musik auch gar nicht schwer fiel. ­Stücke von Soulgrößen wie Aretha Franklin, James Brown, Wilson Picket oder The Commitments rissen die Besucher gleich mit, und so hielt es nur ganz wenige auf ihren Stühlen.

Doch halt – bald wäre das Vorkonzert der Band in Vergessenheit geraten. Und gerade wegen diesem kommen viele Besucher extra zu "Eat the beat". Denn was inzwischen eigentlich die ganze Besetzung da unplugged in den Raum setzt, ist wirklich vom Feinsten. Was einmal – auch hier mag man Stephan Higler glauben oder auch nicht – als Straf-Exerzieren für schlechte Probenmoral gedacht war, hat sich zwischenzeitlich ins Gegenteil gewandelt. Dem Betrachter und Zuhörer kommt es nun eher so vor, dass es eine Strafe wäre, dürfte man nicht bei "Eat the beat light" mittun. Auch Dolores Gaus, zweite beeindruckende Stimme neben Emanuel Penalver, durfte deshalb dieses Jahr ebenfalls ihr großartiges Talent unter Beweis stellen. Mit leisen, feinen Tönen stimmten die Musiker auf den Abend ein. Zu "Eat the Beat" zählen Dolores Gaus und Emanuel Penalver, Gesang, Jochen Freiberg, Saxophon, Schlagzeuger Ralf Reiter, Jens Willi, Percussion, Gitarrist Rainer Lietzmann, Matthias Jakob am Piano und Bassist Stephan Higler.